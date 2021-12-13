В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 13 декабря нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 13 декабря, в течение дня отключено электричество на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов света не будет на:

ул. Калужской, 26, 28, 30-38,

ул. Калужской, 29-31,

ул. Г. Димитрова, 14-18, 14а,

ул. Кирова, 85-87,

ул. Зоологической, 53, 67-71,

ул. Вернадского, 7-13,

ул. Карташева, 119а, 121, 129а,

пер. Карташева, 12-14, 16, 18,

ул. Магнитогорской, 1а, 177 (с/т «Надежда»).

Холодное водоснабжение приостановлено до 17 часов на Московском пр-те, 99-109, 111-121, 121а, 123-133, 123а, 133а-г.