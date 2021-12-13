В Славском и Гвардейском районах произошли ДТП с опрокидыванием машин

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В двух районах Калининградской области в воскресенье, 12 декабря, произошли аварии с опрокидыванием автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Славском районе водитель «Ауди», уходя от столкновения, съехала на обочину. После этого автомобиль врезался в проезжающий «Ниссан» и опрокинулся в придорожный кювет. В результате аварии женщина получила телесные повреждения.

В Гвардейском районе на 41-м километре федеральной трассы водитель «Мазды» из-за несоблюдения дистанции врезался в «Ситроен». От удара «Ситроен» врезался в барьерное ограждение и опрокинулся. В результате аварии пострадала 47-летняя пассажирка «Ситроена».