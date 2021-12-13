17 школьников, 4 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 191 случай коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболеваемости 167 случаев ОРВИ, 10 пневмоний и 14 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 59 пенсионеров;
- 4 медицинских работника;
- 2 работника образования;
- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- 7 работников транспортных предприятий, водителей;
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- работник предприятия пищевой промышленности;
- работник с/х предприятия;
- 2 сотрудника банков;
- 23 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 3 ребенка, посещающих детские сады;
- 17 учащихся;
- 3 студента 2 образовательных учреждений;
- 54 неработающих.