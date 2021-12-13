17 школьников, 4 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 191 случай коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболеваемости 167 случаев ОРВИ, 10 пневмоний и 14 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 59 пенсионеров;

- 4 медицинских работника;

- 2 работника образования;

- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 7 работников транспортных предприятий, водителей;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- работник предприятия пищевой промышленности;

- работник с/х предприятия;

- 2 сотрудника банков;

- 23 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 3 ребенка, посещающих детские сады;

- 17 учащихся;

- 3 студента 2 образовательных учреждений;

- 54 неработающих.