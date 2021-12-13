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Общество13 декабря 2021 10:53

Калининградка тайно оформила на знакомую кредит на 100 тысяч рублей

Расследование уголовного дела продолжается
Виктор Сергеев
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Жительница Краснознаменска стала фигуранткой уголовного дела за мошенничество в сфере кредитования. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее судимая 36-летняя женщина была в гостях у знакомой в Калининграде и заметила, что хозяйка квартиры не закрыла на своём телефоне банковское приложение. Попросив телефон якобы для совершения звонка, она зашла приложение и оформила кредит на сумму 100 тысяч рублей, который тут же перевела на карту своего супруга. Вскоре 45-летней пострадавшей стали приходить требования погасить кредит, и она обратилась в полицию.

Расследование уголовного дела продолжается.