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Общество13 декабря 2021 11:32

С 14 декабря временно меняется расписание трех дневных поездов на светлогорском направлении

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области со вторника, 14 декабря, временно изменяется расписание трех дневных поездов на светлогорском направлении. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

14, 16, 17, 21, 23 и 24 декабря не будут курсировать поезда № 6713 (отправление с Южного вокзала в 13:00) и № 6710 (отправление из Светлогорска в 12:39).

Также в эти дни изменяется график и маршрут движения поезда № 6709 Калининград - Светлогорск. Он будет отправляться с Южного вокзала в 11:12 (вместо 11:00), следовать до Светлогорска-2 не через Переславское, а через Зеленоградск с остановками только на Северном вокзале, станциях Кутузово-Новое, Пионерский Курорт, Светлогорск-1.