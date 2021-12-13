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Общество13 декабря 2021 12:12

Калининградец избил гаечным ключом сотрудника управляющей компании

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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В Калининграде местный житель избил сотрудника управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Минской. 34-летний жилец самовольно демонтировал в своей квартире радиаторы отопления. Этот факт выявили сотрудники ЖЭУ, после чего начался спор, переросший в потасовку. В результате злоумышленник схватил газовый ключ и нанес оппоненту удар в голову.

Потерпевшего доставили в больницу, а его обидчика полицейские пригласили в отдел полиции и возбудили уголовное дело.