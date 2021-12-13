Коронавирус за сутки выявили в 16 городах Калининградской области

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Калининградской области был выявлен 191 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 142 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 1,
Балтийский городской округ – 2,
Пионерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 5,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 11,
Правдинский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 3,
Светловский городской округ – 5,
Зеленоградский городской округ – 11,
Ладушкинский городской округ – 1,
Советский городской округ - 1,
Черняховский городской округ – 2,
Неманский городской округ – 1,
Янтарный городской округ – 2.