Коронавирус за сутки выявили в 16 городах Калининградской области

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области был выявлен 191 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 142 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 1,

Балтийский городской округ – 2,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 5,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 11,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 3,

Светловский городской округ – 5,

Зеленоградский городской округ – 11,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ - 1,

Черняховский городской округ – 2,

Неманский городской округ – 1,

Янтарный городской округ – 2.