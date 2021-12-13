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Общество13 декабря 2021 12:29

Коронавирус за сутки выявили в 16 городах Калининградской области

Виктор Сергеев
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области был выявлен 191 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 142 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 1,

Балтийский городской округ – 2,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 5,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 11,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 3,

Светловский городской округ – 5,

Зеленоградский городской округ – 11,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ - 1,

Черняховский городской округ – 2,

Неманский городской округ – 1,

Янтарный городской округ – 2.