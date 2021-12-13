Бойцы из Калининграда завоевали три медали первенства мира по тайскому боксу

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Таиланде прошли мировые соревнования среди юношей, юниоров и взрослых по тайскому боксу. Рекордным результатом завершилось выступление сборной Федерации тайского бокса России. Наши соотечественники оформили 108 наград, а всего на турнире было 200 представителей России, в том числе спортсмены из Калининградской области, которые завоевали две золотые и одну серебряную награды.

В финале весовой категории до 71 килограмма среди девушек не старше 17 лет победу праздновала победительница первенства мира по универсальному бою 2021 года Елизавета Кузнецова. Ей удалось выиграть все три раунда и закончить поединок против спортсменки из Казахстана со счетом 30:27.

Лучшим в весовой категории до 46 килограммов среди мальчиков не старше 11 лет стал Ярослав Селиванов, победивший со счетом 30:27 представителя Объединенных Арабских Эмиратов. Вице-чемпионом юношеской весовой категории до 34 килограммов стал Даниил Старцев, в сложнейшем противостоянии с тайским сверстником уступивший со счетом 27:30.