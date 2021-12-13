Калининградец получил 7,5 лет колонии за разбойное нападение на кассира букмекерской компании

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В Калининграде осужден житель Озерского района, совершивший разбойное нападение на кассира пункта приема ставок букмекерской компании. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Инцидент произошел в ночь на 29 июля 2020 года в помещении пункта приема ставок букмекерской компании на Московском проспекте. 56-летний мужчина направил на кассира пневматический пистолет и потребовал отдать находящиеся в кассе 170 447 рублей.

Кассир оказала сопротивление, но нажать на тревожную кнопку не смогла. Нападавший ударил женщину пистолетом по лицу и скрылся с места преступления.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину в полном объеме и раскаялся, пояснив, что пошел на преступление, потому что нуждался в деньгах.

Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии особого режима. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.