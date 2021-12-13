Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 декабря 2021 13:30

Калининградец получил 7,5 лет колонии за разбойное нападение на кассира букмекерской компании

Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде осужден житель Озерского района, совершивший разбойное нападение на кассира пункта приема ставок букмекерской компании. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Инцидент произошел в ночь на 29 июля 2020 года в помещении пункта приема ставок букмекерской компании на Московском проспекте. 56-летний мужчина направил на кассира пневматический пистолет и потребовал отдать находящиеся в кассе 170 447 рублей.

Кассир оказала сопротивление, но нажать на тревожную кнопку не смогла. Нападавший ударил женщину пистолетом по лицу и скрылся с места преступления.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину в полном объеме и раскаялся, пояснив, что пошел на преступление, потому что нуждался в деньгах.

Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии особого режима. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.