Подпиленное и забытое дерево через двое суток рухнуло на пенсионерку

В конце августа этого года в Ладушкинском участковом лесничестве бригада рабочих валила клейменые деревья. Один бензопилой подпиливал их у основания, ствол падал на землю, и вместе с другими его увозили при помощи трактора. И вот в самом разгаре работы 42-летний пильщик, обработав очередную березу, двинулся было к следующей жертве. Но при этом почему-то не удосужился сказать коллегам, чтобы те свалили подпиленное дерево и погрузили его на трактор.

В результате всеми забытая береза простояла еще почти двое суток, прежде чем самостоятельно рухнула на прогуливавшихся по лесу пенсионеров из Калининграда. Вот же роковое стечение обстоятельств! Особенно сильно досталось 61-летней женщине, которую госпитализировали со множественными травмами. Врачи сделали все что могли, но увы - несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, пациентка скончалась спустя еще двое суток.

После этого Гурьевский межрайонный следственный отдел управления СКР по Калининградской области возбудил уголовное дело по признакам статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Обвиняемый житель Неманского района дал подробные признательные показания. За свою забывчивость он может поплатиться 2 годами свободы. Впрочем, у подсудимого будет шанс отделаться исправительными или принудительными работами на тот же срок.