Дорогу к Виштынецкому озеру отремонтируют в 2022 году

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В следующем году в Калининградской области отремонтируют несколько дорог, которые помогут добираться до популярных мест отдыха.

Одна из основных - дорога Калининград (от Борисово) - Знаменск - Озерск - Гусев - Добровольск - Неман. Она приводится в нормативное состояние этапами начиная с 2018 года, к 2024-му планируется завершить ее ремонт полностью.

- В 2022 году будет отремонтировала дорога Добровольск - граница с Республикой Польша, которая идет к озеру Виштынец - самому глубокому и крупному озеру нашей области, обладающему уникальной природой и фауной. Виштынецкое озеро - весьма популярное место для отдыха. На 2024 год запланировали ремонт дороги к уникальному месту - Роминтенской пуще, - рассказала Евгения Кукушкина, министр развития инфраструктуры Калининградской области.