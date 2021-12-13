Участниками фестиваля «ВДаль: новая путевка» стали более 1 000 артистов

Фестиваль-конкурс «ВДаль: новая путевка» проходил в течение трех месяцев и был посвящен 220-летию со дня рождения великого собирателя сокровищ традиционной культуры Владимира Ивановича Даля.

В творческой программе фестиваля-конкурса представлено более 180 работ по номинациям «Песня», «Композиция», «Пляска», «Самобытное творчество» и «Игра». Работы более 1 000 артистов из России, Белоруссии, Донецкой Народной Республики, Казахстана и Луганской Народной Республики оценивало профессиональное жюри. Все творческие номера, созданные участниками проекта, находятся в открытом доступе.

Проект состоялся при поддержке министерства образования Калининградской области, Калининградского областного института развития образования, литературного музея В. И. Даля в Луганске (ЛНР).