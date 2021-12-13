В Калининграде спустят воду из Летнего и Зимнего озер

Летнее озеро. Фото: Александр Подгорчук

В следующем году в Калининграде временно спустят воду из Летнего и Зимнего озер. Это предусмотрено контрактом на очистку водоемов. Подрядчика сейчас ищет мэрия.

Судя по информации на сайте госзакупок, работы оцениваются в 52,3 миллиона рублей. Средства выделяются по программе приграничного сотрудничества «Россия - Польша 2014-2020».

За шесть с половиной месяцев подрядчик должен будет откачать воду (только на это отводится 80 дней), очистить озера и канал между ними от донных отложений и укрепить откосы. После заполнения водой предстоит восстановить флору и фауну.

Победитель аукциона определится 22 декабря.