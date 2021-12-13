Изменилось расписание рельсобусов по маршруту Калининград - Гурьевск

Рельсобус в тумане. Фото: СОЦСЕТИ

С 12 декабря начало действовать новое расписание рельсобусов, следующих по маршруту Калининград - Гурьевск. В нем, как сообщили в Калининградской пригородной пассажирской компании, произошел ряд существенных изменений.

В частности, теперь последний утренний рельсобус отправляется от станции "Гурьевск Центр" не в 9:37, а в 9:44. Первый вечерний рельсобус из Калининграда отходит от Северного вокзала в 17:08, а не в 17:23, как раньше. Остальные изменения в расписании не столь заметны.

. Фото: СОЦСЕТИ

Также внесены изменения в расписание движения электричек по маршруту Калининград - Светлогорск. Так, 14, 16, 17, 21, 23 и 24 декабря не будут курсировать поезда № 6713 (отправление с Южного вокзала в 13:00) и № 6710 (отправление из Светлогорска в 12:39).

- Кроме того, в эти дни изменяется график и маршрут движения поезда № 6709 Калининград - Светлогорск. Он будет отправляться с Южного вокзала в 11:12 (вместо 11:00), следовать до Светлогорска-2 не через Переславское, а через Зеленоградск с остановками только на Северном вокзале, станциях Кутузово-Новое, Пионерский Курорт, Светлогорск-1, - отметили в Калининградской пригородной пассажирской компании.