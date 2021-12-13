Все задержанные из-за тумана авиарейсы прибыли в Калининград

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В понедельник, 13 декабря, из-за густого тумана сразу несколько самолетов не смогли приземлиться на калининградском аэродроме "Храброво". В частности, двум лайнерам из Санкт-Петербурга и одному из Москвы пришлось, покружив над Калининградской областью, вернуться в "Пулково". Всего в течение понедельника задерживалось семь рейсов.

И вот, по состоянию на 19:00 калининградского времени все воздушные суда прибыли в Калининград.

- Все задержанные рейсы прибыли и отправились в обратном направлении. Аэропорт работает штатно, без сбоев, - цитирует агентство ТАСС дирекцию аэропорта "Храброво".