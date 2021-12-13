Политолог: Из-за действий Литвы Калининград может остаться без товаров из Белоруссии

Александр Носович. Фото: СОЦСЕТИ

Литовский Сейм рассматривает законопроект о запрете транзита белорусских товаров через территорию Литвы. Если такое решение будет принято, это неизбежно коснется Калининградской области, считает политолог и журналист-международник Александр Носович. Доставлять продукцию белорусского производства в наш регион станет гораздо сложнее.

"Калининградская область может потерять всю белорусскую продукцию на своем рынке, - написал Носович в своем телеграм-канале. - Это прямое следствие законопроекта, готовящегося сейчас в Сейме Литвы. Законопроект предполагает запрет на транзит любой продукции белорусского происхождения через территорию Литвы".

Носович считает, что "таким хитрым способом предполагается отказаться платить "Беларуськалию" неустойку за уже оплаченный "Литовской железной дороге" транзит калийных удобрений в Клайпедский порт".

"Но попутно запретят белорусские стройматериалы, продукты питания и много чего еще", - полагет политолог.