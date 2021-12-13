В Калининградской области собрали рекордный урожай масличных культур

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В этом году в Калининградской области побили рекорд по сбору масличных культур. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства валовой сбор составил 160 тысяч тонн, что на 5% превышает уровень урожая рекордного для области 2020 года.

Чуть хуже обстояло дело с зерновыми. Их намолочено 705 тысяч тонн и это на 2% ниже, чем годом ранее. Хотя это один из лучших показателей за всю историю области.

- Полученный объем зерна позволяет полностью обеспечить внутрирегиональную потребность для животноводства, на семена, крупу и муку и реализовать профицитный остаток за пределы области, – сказала вице-премьер, министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

Что касается картофеля, то его в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах собрано в объеме 59,1 тысячи тонн. Валовой сбор овощей в открытом грунте составил 31,6 тысячи тонн, это почти на 20% больше, чем годом ранее.

- В регионе достигнута полная самообеспеченность картофелем, самообеспеченность по основной группе производимых овощей «борщевого набора» (капуста, морковь, свекла) составляет 80%, - отметили в пресс-службе правительства.