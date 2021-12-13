Перевозки грузов из Китая в Европу через Калининград выросли в три раза

С начала года транзитные перевозки контейнеров из Китая в Европу и обратно по Калининградской железной дороге выросли с начала года в 3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Как отмечается, три четверти от общего объема были перевезены по мультимодальным маршрутам. Это почти 100 тысяч 20-ти футовых контейнеров с товарами народного потребления и различным оборудованием.

- Динамика мультимодальных контейнерных перевозок по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составила 4,3 раза, - добавили в пресс-службе.

Еще в 2017 году Калининград стал важным пунктом т.н. Нового Шелкового пути, связывающего Китай и Европу. В последний год объемы грузов по этому направлению выросли в несколько раз. Поездами грузы доставляются из Поднебесной в Калининград и Балтийск, затем морским путем отправляются в порты Германии.