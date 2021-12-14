Все заявки по доставке угольной продукции в Калининград выполнены в полном объеме

В понедельник, 13 декабря, губернатор Калининградской области Антон Алиханов провел рабочую встречу с начальником Калининградской железной дороги Сергеем Сапегиным.

Как отметил на встрече начальник КЖД, с начала отопительного сезона все заявки по доставке угольной продукции выполнены в полном объеме без задержек по срокам. Недостатка в локомотивах и локомотивных бригадах для обеспечения перевозочного процесса нет, их численность рассчитана в соответствии с заявленным объемом перевозок.

- В ноябре назначением на станции Калининградской железной дороги Кутузово-Новое, Дзержинская-Новая, Черняховск из Красноярска и Западной Сибири были приняты к перевозке 136 вагонов с каменным углем для нужд ЖКХ, за первые восемь дней декабря – еще 70 вагонов. Полностью закрываются все заявки от топливноснабжающих предприятий, отправленных в адрес дороги, - отметили в пресс-службе регионального правительства.