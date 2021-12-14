Калининградская область заняла 12-е место в России по прозрачности госзакупок

В Москве накануне подвели итоги национального рейтинга регионов по прозрачности госзакупок.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, по итогам 2021 года Калининградская область вошла в число регионов с высокой прозрачностью закупочных процедур, поднявшись за год на три позиции вверх и заняв 12-е место среди 85 субъектов Российской Федерации.

- За последние годы система госзакупок в Калининградской области подверглась значительному реформированию, направленному в том числе на повышение эффективности и прозрачности, - сказал заместитель председателя правительства Калининградской области Леван Дараселия.

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.