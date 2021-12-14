В Калининграде на владельца магазина завели дело за дачу взятки полицейскому

В Калининграде возбуждено уголовное дело против владельца продуктового магазина. 50-летнего предпринимателя подозревают в даче взятки сотруднику полиции, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

11 декабря продавец магазина, принадлежащего подозреваемому, продал в 10.40 две бутылки водки одному из покупателей, чем нарушил региональный закон «О розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области». Бизнесмену грозил штраф в размере до 300 тысяч рублей, поэтому он решил «договориться». Мужчина передал заместителю начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по Ленинградскому району 25 тысяч рублей за несоставление административного протокола. Полицейский от денег отказался.

«За преступление, в совершении которого подозревается владелец магазина, ему может грозить наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 8 лет», - отметил руководитель СО по Ленинградскому району Калининграда регионального управления СКР Сергей Пучков.