В Калининградской области отправили на карантин 56 классов в 24 школах

Пока заболеваемость ковидом снижается, цифры по ОРВИ пошли в рост. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, на 49-й календарной неделе уровень заболеваемости оказался выше эпидемического порога на 71,2%. Наибольшее превышение порога - среди взрослых (на 100,9%) и школьников 7-14 лет (на 108,7%)

- Для ограничения распространения инфекции временно приостановлена работа 12 групп в 6 детских дошкольных учреждениях, занятия в 56 классах 24 школ, - рассказали в Роспотребнадзоре.

В Калининграде общее число обратившихся за медицинской помощью с симптомами ОРВИ составило 5770 человек. Лабораторно подтверждена циркуляция негриппозных вирусов (риновирусы, вирусы парагриппа, RS-вирусы), а также вирусов гриппа A H3N2 (лабораторно подтверждены 42 случая гриппа).