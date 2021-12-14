17 школьников, 7 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 187 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 171 случай ОРВИ, 3 пневмонии и 13 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 33 пенсионера;
- 9 медицинских работников;
- 4 работника образования;
- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 работающих на промышленных предприятиях
- 6 работников транспортных предприятий, водителей;
- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;
- 5 работников предприятия пищевой промышленности;
- 2 работника с/х предприятий;
- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;
- сотрудник учреждения культуры;
- сотрудник охранного предприятия;
- вахтовик;
- 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 3 ребенка до 6 лет;
- 4 ребенка, посещающих 4 детских сада;
- 17 учащихся 10 школ области;
- 7 студентов 6 образовательных учреждений;
- 40 неработающих.