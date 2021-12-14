17 школьников, 7 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 187 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 171 случай ОРВИ, 3 пневмонии и 13 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 33 пенсионера;

- 9 медицинских работников;

- 4 работника образования;

- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 работающих на промышленных предприятиях

- 6 работников транспортных предприятий, водителей;

- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;

- 5 работников предприятия пищевой промышленности;

- 2 работника с/х предприятий;

- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;

- сотрудник учреждения культуры;

- сотрудник охранного предприятия;

- вахтовик;

- 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 3 ребенка до 6 лет;

- 4 ребенка, посещающих 4 детских сада;

- 17 учащихся 10 школ области;

- 7 студентов 6 образовательных учреждений;

- 40 неработающих.