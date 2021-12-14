Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

. Фото: архив "КП"

За сутки в Калининградской области было выявлено 187 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 106 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 2,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 5,

Пионерский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ - 11,

Полесский городской округ – 5,

Гурьевский городской округ - 6,

Гусевский городской округ – 2,

Светловский городской округ – 7,

Зеленоградский городской округ – 18,

Светлогорский городской округ – 9,

Славский городской округ – 1,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ - 3,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 3,

Неманский городской округ – 1.