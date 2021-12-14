В 2022 году в Калининградской области повысится минимальный размер оплаты труда

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Решение было принято по итогам заседания трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. Трехстороннее соглашение подписали губернатор Антон Алиханов, председатель Калининградского областного объединения организаций профсоюзов Виктор Захарчиц и президент Союза промышленников и предпринимателей Андрей Романов.

Как сообщает пресс-служба правительства, в 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в регионе повысится дважды: с 1 января - до 14 500 рублей, с 1 июля - до 15 000 рублей.

- Минимальная заработная плата в регионе будет, как и раньше, выше федерального значения, - отметил Антон Алиханов.