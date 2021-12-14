В Калининграде открылся тренинг «Навигаторы детства»

Главные участники тренинга - команды советников директоров школ по воспитательной работе. Сегодня в области такие ставки введены в 127 учреждениях.

- В современном мире, который стремительно подстраивается под прогресс и новые технологии, все меньше места остается для живого общения, отзывчивости, человечности и взаимопонимания. Именно поэтому в школах появились «Навигаторы детства» - люди, которые будут давать детям жизненные ориентиры, помогут раскрыть их внутренние прекрасные качества, - подчеркнула министр образования Светлана Трусенева.

Проект «Навигаторы детства» стартовал в сентябре. В число пилотных регионов наряду с Калининградской областью вошли еще девять субъектов Российской Федерации: Брянская, Вологодская, Нижегородская, Омская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области, город Севастополь и Ставропольский край.