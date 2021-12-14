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Туризм14 декабря 2021 15:56

В 2022 году в Ладушкине откроется парк с миниатюрами

Работы уже идут
Николай Литвинов
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Фото: Правительство Калининградской области

Парк на улице Береговой является частью проекта «Возрождение культурно-исторического ландшафта малых городов Ладушкин (Россия) и Млынары (Польша)». Уже выполнена большая часть работ: в частности, региональное министерство по культуре и туризму как партнер проекта закупило и установило миниатюры объектов архитектуры, являющихся доминантой в городской среде муниципальных образований. Каждый муниципалитет представляет одна миниатюра.

Губернатор Антон Алиханов обсудил планы обустройства дороги к парку и променада. Парк расположен в живописном месте на берегу залива и станет еще одним местом для отдыха не только жителей муниципалитета, но и туристов. Открытие запланировано на лето 2022 года.