Норвежский архитектор объяснил выбор необычной формы будущего калининградского Театра оперы и балета

Кьетил Трудал Торсен. Фото: Правительство Калининградской области

Во вторник строительную площадку будущего филиала Большого театра на Октябрьском острове посетил Кьетил Трудал Торсен, основатель и руководитель норвежского архитектурного бюро Snohetta. В рабочем визите принял участие заместитель председателя правительства региона Илья Баринов, генеральный директор АО «Стройтрансгаз» Владимир Лавленцев, генеральный директор Большого театра Владимир Урин и представители архитектурного бюро «ГОРКА».

Напомним, концепция Театра оперы и балета (так будет называться филтал большого) была разработана норвежским архитектурным бюро Snøhetta, а адаптирует проект под отечественные условия и нормативы российский проектировщик – группа компаний «ГОРКА».

Кьетил Трудал Торсен объяснил, что предложил форму здания, основываясь на линии утраченного канала.

- Перед началом работы мы изучили историю региона и его архитектуру, - рассказал архитектор. -. По нашему замыслу театр, должен соединять в себе нечто от своего местоположения и балета. Форма здания – гиперболический параболоид очень оригинален, и в тоже время минималистичен. Кроме того, теперь все здания, в том числе стадион, составляют единый архитектурный ансамбль.

Идея треугольного объема транслирует диагональную линию движения по острову и живую форму одного из балетных па. По архитектурной задумке, здание театра будет иметь три зоны: общественные пространства, сценический комплекс и служебные помещения. Вместимость большого зала составит 950 мест, а малого – 300. Крышу намерены сделать функциональной: в теплые дни она сможет стать ещё одной площадкой для постановок.