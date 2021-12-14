В Калининградской области появится «Балтийская долина HumanTech»

Во вторник, 14 декабря, состоялось заседание Наблюдательного совета университета под руководством губернатора Антона Алиханова. Как сообщает пресс-служба правительства, основные вопросы встречи касались реализации программы «Приоритет 2030», среди которых строительство кампуса, а также проект Инновационного научно-технологического центра «Балтийская долина HumanTech» (ИНТЦ). Приоритетными направлениями развития определены: здоровьесбережение и реабилитационные медицинские технологии; пищевые и промышленные биотехнологии; инжинириг интеллектуальных технических систем. Сейчас проект активно прорабатывается.

- Университет сегодня подготовил крупные проекты, способствующие развитию научного потенциала и инноваций в нашем регионе. Правительство Калининградской области постоянно поддерживает все инициативы научного сообщества, в том числе финансово, – подчеркнул Антон Алиханов.