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Общество14 декабря 2021 16:11

В Калининградской области появится «Балтийская долина HumanTech»

Проект разрабатывает БФУ имени Канта
Николай Литвинов
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Во вторник, 14 декабря, состоялось заседание Наблюдательного совета университета под руководством губернатора Антона Алиханова. Как сообщает пресс-служба правительства, основные вопросы встречи касались реализации программы «Приоритет 2030», среди которых строительство кампуса, а также проект Инновационного научно-технологического центра «Балтийская долина HumanTech» (ИНТЦ). Приоритетными направлениями развития определены: здоровьесбережение и реабилитационные медицинские технологии; пищевые и промышленные биотехнологии; инжинириг интеллектуальных технических систем. Сейчас проект активно прорабатывается.

- Университет сегодня подготовил крупные проекты, способствующие развитию научного потенциала и инноваций в нашем регионе. Правительство Калининградской области постоянно поддерживает все инициативы научного сообщества, в том числе финансово, – подчеркнул Антон Алиханов.