Пропавшая почти на неделю калининградская школьница вернулась домой

15-летняя школьница Виктория Абдулова, которую 5 дней разыскивали родственники, вернулась домой. Об этом вечером во вторник 14 декабря сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Как сообщила начальник пресс-службы ведомства Светлана Поставничая, противоправных действий с несовершеннолетней не произошло.

Напомним, Виктория ушла из дома в Калининграде 5 декабря, а вечером 8 числа волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» объявили ее в розыск. Те же волонтеры вечером 10 декабря написали, что девушка нашлась.

В полиции сообщают, что школьница самостоятельно вернулась в свою квартиру.

- По словам подростка, все это время она находилась у подруги, - добавили в пресс-службе.