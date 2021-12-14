Двигатель парусника «Крузенштерн» стал музейным экспонатом

. Фото: Музей Мирового океана.

В Музее Мирового океана появился новый экспонат – огромная часть двигателя знаменитого барка «Крузенштерн».

«Двигатель, произведенный в Германии и установленный на судне в 1993 году, был заменен во время ремонта после почти 30 лет эксплуатации. За это время парусник «Крузенштерн» совершил более 70 рейсов, преодолел около 700 тысяч морских миль», - рассказали в пресс-службе музея.

Двигатель «Крузенштерна» заменили на более современный, а старый, весом 23 тонны разместили под навесом напротив ошвартованного судна «Космонавт Виктор Пацаев».

Кстати, напротив экспозиции «Глубина» можно увидеть спасательную шлюпку с «Крузенштерна». А предметы, привезенные из кругосветного похода на «Крузенштерне» в 1995-1996 гг. находятся в фондах музея, экспонируются на НИС «Витязь» и в выставочном центре «Пакгауз».