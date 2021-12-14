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Происшествия14 декабря 2021 16:52

В Калининграде на улице Суворова сбили пешехода

ДТП произошло вечером 14 декабря
Иван МАРКОВ
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ДТП на Суворова

ДТП на Суворова

Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Во вторник 14 декабря в Калининграде на улице Суворова произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Как пишут очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, авария случилась в шестом часу вечера.

- Суворова, в сторону города, напротив теннисных кортов, - сообщает координаты очевидец. - Вроде как, жив, собирается пробка.

На опубликованном видео на проезжей части (пешеходного перехода поблизости не видно) лицом вниз лежит мужчина, рядом с которым остановился автомобиль «скорой помощи». Врач, сидящий перед ним, измеряет пульс. Кто именно сбил его, установить сложно, так как и перед местом аварии и за ним остановились машины.