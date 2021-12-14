Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 декабря 2021 17:14

В Калининград отправили первые трамваи «Корсар»

Одни должны дойти до города уже 16 декабря
Иван МАРКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Железнодорожные паромы «Амбал» и «Балтийск», работающие на железнодорожно-паромной линии «Усть-Луга – Балтийск», приступили к перевозке новых трамваев для Калининградской области. Об этом во вторник 14 декабря сообщила пресс-служба компании «Оборонлогистика».

- На одном пароме планируется перевозить по два трамвая, таким образом ожидается, что поставка 16 вагонов закончится в январе-феврале 2022 года, - заявили в компании. - Современные вагоны заменят старые трамваи на существующих маршрутах и позволят запустить новые.

В мэрии Калининграда подтвердили, что первые трамваи «Корсар» должны прибыть в город 16 декабря. Однако на свои маршруты они смогут выйти только после завершения процедуры приемки.

Напомним, что эти трамваи были произведены на Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого и являются первыми в России полностью низкопольными двухсекционными трамваями, предназначенными специально для узкой колеи.