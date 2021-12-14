В Калининграде найден мертвым бизнесмен

Во вторник 14 декабря на окраине Калининграда, недалеко от физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне имени Александра Космодемьянского, нашли висевшее на дереве тело 66-летнего мужчины. Как сообщил корреспонденту «Комсомолки» источник в правоохранительных органах, о его пропаже неделю назад заявила жена.

Погибший оказался директором калининградской компании «Балтэк» Анатолием Братусем. Его фирма, судя по финансовым отчетам, опубликованным в открытых источниках, испытывала трудности с 2018 года и накопила долги.

- Следственным управлением СК России по Калининградской области организована доследственная проверка, - подтвердили факт страшной находки в пресс-службе регионального управления СКР. - О его исчезновении действительно ранее заявляла супруга.