Алиханов выпил в Ладушкине стакан водопроводной воды, чтобы оценить ее качество

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Во время рабочего визита в Ладушкин губернатор решил оценить качество местной водопроводной воды. В городе недавно построили модульную станцию водоочистки - на ее установку, а также на капитальный ремонт наружных водопроводных сетей по улицам Красноармейской и Октябрьской из резервного фонда губернатора выделено почти девять миллионов рублей.

Антон Алиханов выпил наполненный «из под крана» стакан и остался доволен.

- Вода чистая и вкусная, - поделился впечатлениями глава региона в своем Instagram. -. Хотя в городе еще минимум две таких станции необходимо построить, чтобы полностью закрыть тему качества воды для Ладушкина.

По словам Антона Алиханова, Ладушкин стал вторым в области населенным пунктом, после посёлка Домново, где применили такую технологию и подход по модульным станциям водоочистки. Власти уже приняли решение направить на обеспечение поселков аналогичными станциями в 2022 году порядка 200 млн рублей.

- Это даст жителям минимум 40 поселков качественную воду в самое ближайшее время, - отетил губернатор.