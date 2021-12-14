Ремонт двух дорог, ведущих на морское побережье, завершат в 2023 году

В 2023 году будут завершены работы на двух дорогах, ведущих на побережье Балтийского моря - «Романово-Пионерский-Сальское-Янтарный» и «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск». Их общая протяженность составляет более 37 километров.

- Ремонт позволит повысить безопасность дорожного движения и сократить время нахождения в пути при поездках на морское побережье, - отмечают в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области.

Также запланирован ремонт дорог в направлении таких популярных у туристов городов как Советск и Славск, в которых много памятников и объектов культурного наследия, в том числе старинные кирхи и виллы

На 2024 год запланированы работы на автомобильных дорогах: «Черняховск-Озерск», «Калининград-Мамоново», «Добровольск - Кутузово - Нестеров - Чистые Пруды – Краснолесье», которые ведут к веломаршрутам, местам сплава на байдарках по рекам, к границе с Польшей.

Общая протяженность приведенных в нормативное состояние областных дорог с 2022 по 2024 годы составит около 735 км.