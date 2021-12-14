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Экономика14 декабря 2021 20:27

Калининградским сельхозпроизводителям частично компенсируют затраты на покупку кормов

Николай Литвинов
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Министерство сельского хозяйства Калининградской области объявило о начале приема документов для предоставления субсидий, которые направят производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота. Деньги из областного бюджета предоставят на компенсацию части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота.

Порядок, условия выплаты субсидий, требования к заявителям, а также перечень документов, необходимых для получения субсидии, установлены постановлением правительства Калининградской области от 07 декабря 2021 года № 783. Прием документов для предоставления субсидий осуществляется до 30 декабря 2021 года.

Контактные телефоны сотрудников министерства сельского хозяйства Калининградской области: 599-382, 599-491.