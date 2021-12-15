В «Школе будущего» открылась первая в области цифровая инклюзивная теплица

«Школа будущего» – одна из первых школ в России, в которой построена теплица такого высокого технологичного уровня. Управлять процессом роста растений можно с приложения в телефоне. Спектр освещения настраивается под конкретную культуру, гидропоника обеспечивает водный режим и минеральные удобрения. Теперь ученики школы смогут круглый год выращивать десятки овощных культур, а в столовой учреждения всегда будет своя свежая зелень.

Открытие объекта открывает широкие возможности для лабораторной и экспериментальной работы по биологии, химии, физике, географии, технологии, экологии, экономике. Еще одной отличительной особенностью является доступность теплицы для маломобильных детей и взрослых, в основу проекта положено сотрудничество школы и местного общества инвалидов, организация совместной работы по выращиванию овощей и ягод.

- Такие проекты, безусловно, заслуживают внимания и должны находить продолжение, особенно в школах сельской местности, где развита агропромышленность и подсобное сельское хозяйство. Есть также идея привлечь студентов колледжа агротехнологий для обучения школьников основам растениеводства, – отметила министр образования Светлана Трусенева.