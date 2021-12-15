Опыт Калининградской области представили на международном конгрессе-выставке «Молодые профессионалы»

Конгресс-выставка «Молодые профессионалы» состоялась в выставочном комплексе ВДНХ в Москве проводится Международный». Мероприятие проводилось в очно-дистанционном формате.

Министерство образования Калининградская область представило региональный опыт создания мастерских, оснащенных современным оборудованием по стандартам Ворлдскиллс, опыт участия в чемпионатном движении Ворлдскиллс Россия, а также опыт реализации мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию и содействие профессиональному самоопределению школьников.

В рамках деловой программы конгресса международные и российские эксперты обменялись опытом и лучшими практиками, обсудили проблемы, характеристики и перспективы развития СПО.

Конгресс-выставка делает акцент на распространении успешного опыта регионов, представители субъектов РФ делятся результатами и раскрывают секреты своего успеха, рассказывают о применяемых подходах и практиках.