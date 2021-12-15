Жители Зеленоградска вызвали пожарных из-за вспыхнувшей на кухне сковородки

В Зеленоградске во вторник 14 декабря произошел пожар на кухне одной из пятиэтажек. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 16:49 с улицы Боровцева. Однако с вызовом пожарных владельцы квартиры явно поспешили, так как сами успели справиться с локальным ЧП.

- На 3-м этаже в трехкомнатной квартире, на кухне размером 3 на 3 метра, горела пища на плите, - уточняет подробности происшествия пресс-служба ведомства. - Ликвидировано подручными средствами. Квартира закопчена.

Тем временем, для ликвидации пожара на место прибыли 5 человек на двух машинах из пожарно-спасательной части ПСЧ-15.