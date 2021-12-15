«Выбили окно и подперли дверь»: калининградка рассказала о разборках с соседями

Разбитое окно и доска, которой была подперта дверь Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Калининграде на улице Киевской в понедельник 13 декабря произошли разборки между соседями из дома №98 (здание общежития). О них в сообществе автомобилистов Калининградской области рассказала одна из участниц конфликта (правда, с анонимного аккаунта, заведенного в социальной сети Вконтакте).

- Мне огромным булыжником, который взяли с перрона, разбили окно на третьем этаже, со стороны проезжей части, - пишет женщина. - Весь дом в осколках, вся кровать, вещи и мебель. Также мне подперли входную дверь, чтобы я не смогла выбежать из дома и проследить за ними. Приехала следственная группа, забрали вещдок. Я знаю, кто это сделал! Но мне нужны хотя бы какие-либо очевидцы, возможно, у кого-то стоит регистратор в машине напротив моего дома.

Калининградка написала, что «находится в диком ужасе», после чего рассказала о предыстории конфликта.

- Живу с наркоманами! Надоели эти неадекватные соседи. Слово за слово и меня чуть не зарезали. Эти наркоманы привели такое же подобное существо и за то, что я написала заявление об угрозе убийства, мне разбил окно. Их дружок, который был неоднократно судим! – поясняет пострадавшая.