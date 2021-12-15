Елена Бабура: «Калининградцы еще на пути к коллективному иммунитету от коронавируса»

Руководитель регионального Роспотребнадзора Елена Бабура в эфире Радио «Комсомольская правда» - Калининград» в среду, 15 декабря, рассказала, что калининградцы уже приблизились вплотную к получению необходимого коллективного иммунитета.

- На вчерашний день второй компонент вакцины получили 504 тысячи человек, - заявила Бабура. - Если быть точными, то 504 081. Мы считаем по-разному процент вакцинированных. Это 62% от взрослого населения, но я предпочитаю считать популяционный иммунитет от числа общей популяции. Уже 50% жителей Калининградской области имеет поствакцинальный иммунитет. Но есть и люди, которые переболели коронавирусной инфекцией.

По словам Бабуры, общий популяционный иммунитет в регионе составляет 67%.

- Мы еще на пути к коллективному иммунитету и должны понимать, что это единственная возможность повлиять на эпидемический процесс. Конечная цифра - 80% взрослого населения. В популяции это где-то 65%, - добавила Бабура.