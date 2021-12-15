Бабура: «Хронические заболевания - это не противопоказание, а показание к проведению прививки от коронавируса»

Руководитель регионального Роспотребнадзора Елена Бабура в эфире Радио «Комсомольская правда» - Калининград» в среду, 15 декабря, рассказала, кому в первую очередь необходимо сделать прививку от коронавируса.

- Из 500 тысяч привитых 30% - это люди, которые старше 60 лет. Не достигли мы еще 80-процентной защиты, но у нас и сроки есть. А вот то, что касается хронических заболеваний, то здесь хуже процент выполняемости и хуже мотивация на проведение вакцинации. Люди почему-то продолжают думать, что хронические заболевания являются противопоказанием для проведения прививки. А это показание к проведению прививки, - заявила Бабура.

Главный санитарный врач уверяет, что именно среди лиц с тяжелыми формами протекания коронавируса очень много страдающих другими хроническими заболеваниями. Много их и среди тех, кто попадает в статистику по летальным исходам.

- Они не получили шанс выздороветь, и так тяжело у них развивалась коронавирусная инфекция, - добавила руководитель Роспотребнадзора Калининградской области.