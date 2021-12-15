Елена Бабура: «В Калининградской области очень активно действуют диванные эпидемиологи»

Руководитель регионального Роспотребнадзора Елена Бабура в эфире Радио «Комсомольская правда» - Калининград» в среду, 15 декабря, рассказала, что в Калининградской области очень много «диванных эпидемиологов».

- Они пересказывают байки о неэффективности вакцинации, они очень активно действуют на территории Калининградской области, - отметила главный санитарный врач региона. - Есть и люди, которые продолжают думать, что это их не коснется, есть те, кто думает: почему мы, здоровые, с хорошим иммунитетом, вообще должны что-то себе колоть? Слово «укол» у многих вызывает страх неопределенный.

По словам Бабуры, людям с хорошим иммунитетом не всегда удается легко перенести коронавирус.

- Люди разумные заботятся о своем здоровье и не хотят оказываться на реанимационных койках, вообще не хотят быть госпитализированными в инфекционные стационары, - добавила она.