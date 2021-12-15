Приставал к отдыхающим и угрожал официанту: В Гусеве росгвардейцы задержали буйного отдыхающего в ресторане

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Гусеве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в ресторане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне вечером в гостиничном комплексе на улице Зои Космодемьянской сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывший на место наряд группы задержания задержал агрессивно настроенного мужчину, который пытался развязать драку с официантом и мешал отдыхать посетителям ресторана.

Как установили сотрудники Росгвардии, задержанный распивал в заведении спиртные напитки, после чего начал приставать к отдыхающим за соседним столиком, выражаясь при этом нецензурной бранью. Получив замечание от официанта, 59-летний местный житель накинулся на него с угрозами.

Росгвардейцы задержали нарушителя общественного порядка и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.