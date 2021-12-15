В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 15 декабря отключено электричество

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в среду, 15 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 9 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов света не будет на ул. Горького, 156, ул. Тельмана, 31, 35, 30, 32, 34-34а, 36-36а, 40.

До 18 часов электричество отключено:

пер. Воздушный, 1, 2, 3, 3а, 4,

ул. Белинского, 63, 65,

ул. Воздушная, 21-31, 33, 35, 37, 39, 2, 4-10, 12-22,

ул. Красносельская, 13-19, 21-31, 31аб, 33-43, 45-51,

ул. Матросская, 2, 4,

ул. Менделеева, 10-12а, 18 (д/с № 2), 20а,

ул. Радистов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10.