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Происшествия15 декабря 2021 9:43

За сутки в Калининградской области сбили двух пешеходов

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Во вторник в Калининградской области произошло два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На ул. Суворова в Калининграде под колеса «Тойоты» попал 56-летний мужчина, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате наезда нарушитель получил телесные повреждения.

На Калининградском проспекте в Светлогорске водитель «Хендая» сбил 19-летнего пешехода. В результат наезда молодой человек получил телесные повреждения.