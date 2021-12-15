За сутки в Калининградской области сбили двух пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Во вторник в Калининградской области произошло два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На ул. Суворова в Калининграде под колеса «Тойоты» попал 56-летний мужчина, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате наезда нарушитель получил телесные повреждения.

На Калининградском проспекте в Светлогорске водитель «Хендая» сбил 19-летнего пешехода. В результат наезда молодой человек получил телесные повреждения.