5 медиков, 46 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 172 случая коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболеваемости 139 случаев ОРВИ, 17 пневмоний и 16 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 72 пенсионера;

- 5 медицинских работников;

- 5 работников образования;

- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- работник транспортного предприятия, водитель;

- 5 работников предприятия пищевой промышленности;

- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;

- сотрудник учреждения культуры;

- сотрудник гостиницы;

- 16 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- ребенок, посещающий детский сад;

- 5 учащихся;

- 2 студента 2 образовательных учреждений;

- 46 неработающих.