5 медиков, 46 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 172 случая коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболеваемости 139 случаев ОРВИ, 17 пневмоний и 16 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 72 пенсионера;
- 5 медицинских работников;
- 5 работников образования;
- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- работник транспортного предприятия, водитель;
- 5 работников предприятия пищевой промышленности;
- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;
- сотрудник учреждения культуры;
- сотрудник гостиницы;
- 16 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- ребенок, посещающий детский сад;
- 5 учащихся;
- 2 студента 2 образовательных учреждений;
- 46 неработающих.