Воспитанник калининградского баскетбола выиграл Суперкубок России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Краснодарском крае прошел стартовый турнир нового сезона отечественного баскетбола 3x3. В сочинской Красной Поляне сыграли лучшие профессиональные коллективы страны - пять мужских и две женские дружины.

Чемпионом среди мужчин стал подмосковный «Королев». Одним из наиболее ценных исполнителей на площадке стал воспитанник калининградского баскетбола и вице-чемпион Олимпийских игр Станислав Шаров.

Стартовав сразу с полуфинала, команда из Химок одержала победы над столичным «Инаномо» и казанским «Хелитаб» со счетом 22:14 и 21:16 соответственно.

В решающей игре калининградский баскетболист набрал семь очков и совершил четыре отбора, что стало одним из лучших показателей в команде.