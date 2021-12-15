Калининградцы потеряли более 3 млн рублей, вложив их в фейковые биржи

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Трое жителей Калининградской области лишились более 3 млн рублей, поверив мошенникам и вложив деньги в фейковые биржи. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

38-летний электрик из Советска потерял 1,2 млн рублей, когда решил приумножить их, поверив телефонному звонку. Собеседник представился брокером и предложил заработать на биржевых инвестициях. Мужчина пообещал высокий доход и сообщил, что для этого надо зайти на сайт торговой платформы, зарегистрироваться, перевести деньги на указанные счета и ждать, когда инвестиции начнут приносить прибыль. Поверив мнимому брокеру, советчанин зашел на заранее созданный мошенниками сайт и перечислил личные накопления.

В аналогичной ситуации оказалась кассир из Калининграда. 40-летняя женщина увидела в интернете рекламу о заработке на бирже, перешла на сайт и зарегистрировалась. С ней связался «брокер», который убедил ее под предлогом инвестирования и получения прибыли зачислить на счета 874 тысячи рублей.

Жертвой мошенников, предлагающих заработать на инвестициях, стал и 42-летний житель Калининграда. Мужчине позвонили и под предлогом продажи акций, вложения инвестиций на биржевом рынке и дальнейшего получения прибыли убедили перевести на банковские карты 1,35 млн рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не верить незнакомцам и рекламным объявлениям, предлагающим быстрое обогащение.